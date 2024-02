Unbekannter hinterlässt in Werdau rund 3000 Euro Schaden

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht auf der Marienstraße sucht die Polizei nach Zeugen

Werdau.

Eine Unfallflucht beschäftigt derzeit die Polizei in Werdau. Laut Information hatte sich das Unglück am Montag auf der Marienstraße ereignet. Zunächst, so teilt die Polizei zum Geschehen mit, parkte ein 70-jähriger Mann seinen Nissan auf der Marienstraße etwa in der Höhe des Hausgrundstücks Nummer 17. Während des Parkvorgangs fuhr nach bisherigen Ermittlungen ein unbekanntes Fahrzeug stadteinwärts. Dabei habe dieses Auto laut Polizei den Nissan an der Seite gestreift und dabei beschädigt. Nach der seitlichen Berührung des Nissan verließ der unbekannte Fahrer dann pflichtwidrig die Unfallstelle. Am Nissan entstand Schaden von rund 3000 Euro. (reu)