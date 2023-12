Werdau: 85-Jähriger verursacht Zusammenstoß beim Überholen

In Werdau hat ein Überholmanöver zu einer Kollision zwischen zwei Autos geführt. Der Schaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro.

Rund 14.000 Euro Schaden sind die Bilanz einer Kollision zweier Autos in Werdau. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 45-Jähriger am Sonntag mit seinem VW auf der Holzstraße in Richtung Waldsiedlung. Hinter dem VW fuhr ein 85-Jähriger in einem Dacia in gleicher Richtung. Auf der Höhe des Gartenwegs beabsichtige der VW-Fahrer nach links...