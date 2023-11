Werdau: Im Landwehrgrund wird die Pyramide angeschoben

Mitglieder des Heimatvereins laden am Sonntag auf das Gelände An den Teichen ein.

Zum traditionellen Anschieben der Pyramide lädt der Heimatverein Landwehrgrund am Sonntag an den Pavillon An den Teichen in Werdau ein. Ab 16 Uhr gibt es dort Roster, Glühwein und andere leckere Sachen. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von den „Zwickauer Stadtpfeifern“.