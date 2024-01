Werdau: Schmöllnerin freut sich über ihr Neujahrsbaby

Im zurückliegenden Jahr erblickten 547 Mädchen und Jungen das Licht der Welt in der Pleißentalklinik in Werdau. Darunter waren auch dreimal Zwillinge.

2975 Gramm schwer und 49 Zentimeter groß: Minh Anh Mia Pham heißt das Neujahrsbaby in der Werdauer Pleißentalklinik. Die Kleine ließ sich ein bisschen Zeit und kam am Neujahrstag 14.55 Uhr auf die Welt. Mit ihrer überglücklichen Mutter Thi Hoa Pham geht es nun nach Schmölln, wo die Familie zu Hause ist. Außerdem erblickte am Abend des...