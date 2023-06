Werdauer Schüler laufen für Hospiz

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr organisiert das Berufliche Schulzentrum für Wirtschaft, Gesundheit und Technik des Landkreises Zwickau in Werdau seinen dritten Spendenlauf. Diesmal soll er zu Gunsten des Werdauer Hospizes sein, das zum SRH-Klinikum in Gera gehört. Am Montag ist es soweit. Rund 210 Läufer in mehr als 50 Teams aus...