14-Jährige aus Zwickau vermisst

Die Jugendliche wird bereits seit knapp einer Woche vermisst. Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, befürchtet die Polizei.

Zwickau.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 14-Jährigen aus Zwickau. Wie Polizeisprecherin Karolin Hemp sagte, wurde Freya P. zuletzt am vergangenen Freitag, also am 20. Oktober, gegen 18 Uhr im Krankenhaus an der Karl-Keil-Straße in Zwickau gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die 14-Jährige ist 1,60 Meter groß und schlank. Sie trägt mittellanges, rot-schwarzes Haar und war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit einer schwarzen Leggings, einem dunklen Top und weißen Krankenhausschuhen bekleidet. Da es nicht ausgeschlossen ist, dass sich Freya P. in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung, sagte Hemp und fragt: Wer hat Freya P. seit dem Tag ihres Verschwindens gesehen oder kann sonstige Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428102 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (jarn)