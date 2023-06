34-Jährige Zwickauerin wird Opfer von Telefonbetrug

Zwickau.

Eine 34 Jahre alte Frau ist Opfer eines Betruges geworden. Das sagte Christina Friedrich von der Polizeidirektion Zwickau. Die 34-jährige Zwickauerin hatte am Montagvormittag einen Anruf von einem Unbekannten erhalten, der ihr mitteilte, sie habe knapp 95.000 Euro gewonnen. Um den Gewinn ausgezahlt zu bekommen, sollte sie telefonisch Codes von Google-Play-Karten übermittelten. Die Frau kaufte Guthabenkarten im Wert von 3000 Euro und gab die Codes wie verlangt weiter, bevor sie merkte, dass sie einem Betrug aufgesessen war. Die Polizei warnt, stets äußerst skeptisch zu sein, wenn Gewinne in Aussicht gestellt, dafür aber in irgendeiner Form Zahlungen gefordert werden. Im Zweifel sollte man die Polizei verständigen, heißt es. (jarn)