„Antigone“: Matinee und Premiere in Zwickau

Im Gewandhaus wird das Schauspiel am 9. Februar erstmals aufgeführt. Eine öffentliche Probe findet bereits vier Tage zuvor statt.

In seiner „Antigone“ aus dem Jahr 442 vor Christus fragt Sophokles nach dem Recht des Einzelnen auf Widerstand gegen staatliche Vorgaben. Wo sind die Grenzen der Selbstbestimmung des Individuums und wo die Grenzen der Staatsgewalt? Diese Fragen, die schon in der antiken Tragödie gestellt worden sind, scheinen heute aktueller denn je, und so...