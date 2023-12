Audi A5 in Oberplanitz entwendet – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Freitag ist ein schwarzer Audi A5 von einem Grundstück in Zwickau verschwunden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Ein schwarzer Audi A5 ist in der Nacht zum Freitag von einem umfriedeten Grundstück an der Gert-Fröbe-Straße, nahe der Frido-Grelle-Straße, in Oberplanitz gestohlen worden. Der etwa vier Jahre alte PKW mit dem Kennzeichen Z AG 62 hat einen Wert von etwa 30.000 Euro. Entwendet wurde das Auto zwischen 23 Uhr und 9.34 Uhr.