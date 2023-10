Ausnahmezustand im positiven Sinn in Kirchberg: 2000 Gäste feiern beim Oktoberfest

Ein Festzelt, eine Partyband und Bier nicht zu knapp: Dass diese Zutaten fast immer ein euphorisches Fest ergeben, erwies sich einmal mehr am Samstag.

Ausnahmezustand im positiven Sinn beim Oktoberfest in Kirchberg: Im Festzelt auf dem Festplatz haben am Samstagabend rund 2.000 Besucher bis tief in die Nacht hinein gefeiert. Die Musiker von „Mr. Feelgood – die Stadlrogga“ sorgten ordentlich für Stimmung und brachten das Zelt sprichwörtlich zum Kochen. Strahlende Gesichter und zufriedene...