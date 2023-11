Auto in Zwickau steht in der Nacht in Flammen

In Pölbitz hat in der Nacht ein Seat gebrannt. In Crimmitschau gab es einen ähnlichen Fall. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

An der Ecke Rosa-Luxemburg-Straße/Arndtstraße in Zwickau hat in der Nacht zu Montag gegen 2.45 Uhr ein Seat gebrannt. Die Ursache ist unbekannt. Die Polizei teilt mit, dass der Pkw durch das Feuer zerstört wurde. Ein daneben stehender BMW wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden beläuft... An der Ecke Rosa-Luxemburg-Straße/Arndtstraße in Zwickau hat in der Nacht zu Montag gegen 2.45 Uhr ein Seat gebrannt. Die Ursache ist unbekannt. Die Polizei teilt mit, dass der Pkw durch das Feuer zerstört wurde. Ein daneben stehender BMW wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden beläuft...