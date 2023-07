Bacaru am Zwickauer Schwanenteich baut Sonnenterrasse und Toilette

Es geht hoch hinaus am beliebten Café und Imbiss Bacaru: In drei Metern Höhe entsteht dort ein Sonnendeck. Außerdem bekommt das Baracu jetzt bald, was Gäste regelmäßig nachfragen: ein WC.

Am Schwanenteich im Strandkorb sitzen und mit einem Drink in der Hand über Wasser und Bootssteg schauen: Das ist bald kein Traum mehr. Denn das Bacaru erweitert sich und baut eine Sonnenterrasse. Das ist noch nicht alles. Am Schwanenteich im Strandkorb sitzen und mit einem Drink in der Hand über Wasser und Bootssteg schauen: Das ist bald kein Traum mehr. Denn das Bacaru erweitert sich und baut eine Sonnenterrasse. Das ist noch nicht alles.