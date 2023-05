Banda Comunale verwandelt Zwickauer Hauptstraße in eine Tanzmeile

Mit "Tanzt in den Mai" endete am Sonntagabend das Viele-Wege-Festival in der Innenstadt. Weit mehr als 100 Menschen nahmen diese Aufforderung wörtlich.

Erklärungen sind gar nicht nötig. Kaum haben die beiden Männer eine Menge orangefarbener Eimer auf dem Boden verteilt, sind die auch schon in Benutzung. Die einen werden unter die Hinterteile geschoben, die anderen müssen als Trommel herhalten. Los geht's: Zwickau ist laut. Erklärungen sind gar nicht nötig. Kaum haben die beiden Männer eine Menge orangefarbener Eimer auf dem Boden verteilt, sind die auch schon in Benutzung. Die einen werden unter die Hinterteile geschoben, die anderen müssen als Trommel herhalten. Los geht's: Zwickau ist laut.