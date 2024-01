Bauern demonstrieren auf dem Zwickauer Hauptmarkt: „Wir sind lieb“

40 Traktoren, Transporter und Pkw haben am Donnerstag auf dem Hauptmarkt geparkt. Die Anwesenden forderten Steuererleichterungen. Als die Landwirte abzogen, übernahmen Rechtsextreme die Szenerie.

Als die Bauern auf ein Kommando gemeinsam die Hupen ihrer Traktoren erklingen lassen, ist es so laut, dass einige Anwesende zusammenzucken und schnell einige Meter wegrennen. Das war es dann aber schon an zivilem Ungehorsam auf dem Zwickauer Hauptmarkt. Am Donnerstagnachmittag wird dort nichts blockiert, auch hitzige Diskussionen sucht man...