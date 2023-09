Bis zu 25 Prozent Ausfall an Zwickauer Schulen: Was sagt Kultusminister Piwarz dazu?

Der Lehrermangel hat gravierende Konsequenzen. Besonders Ober- und Förderschulen sind betroffen. Warum Grundschulen besser abschneiden, erklärte Christian Piwarz bei einem Besuch in Zwickau.

Unterrichtsausfall ist in Sachsen für viele Familien inzwischen ein dauerhaftes Ärgernis. Das Kultusministerium hat jetzt eine Statistik für das vergangene Schuljahr veröffentlicht. In Zwickau sticht demnach vor allem die Rudolf-Weiß-Förderschule mit einer Quote von 15 Prozent an planmäßigem Ausfall heraus. Etwa jede siebte Stunde stand...