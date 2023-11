Bürgerbefragung in Zwickau: 20 Prozent würden gemeinsam mit Extremisten demonstrieren

Über 20 Prozent der befragten Zwickauer haben laut einer Umfrage grundsätzlich kein Problem damit, gemeinsam mit Extremisten auf die Straße zu gehen. Wie gefährlich ist das?

Bernd Hempel (Name von der Redaktion geändert) ist kein Staatsfeind. Er ist Vorsitzender eines bekannten Vereins im Landkreis Zwickau, bringt sich gern in die Gesellschaft ein. Aber viele Sachen in dem Land gefallen ihm nicht mehr. Zum Beispiel die Waffenlieferungen in die Ukraine. Und der Zwickauer sagt, dass er kaum noch Vertrauen in die...