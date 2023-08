Der Zigarrenkönig von Zwickau: Zu Besuch im Raucherklub

In Deutschland soll der blaue Dunst immer weiter zurückgedrängt werden. Doch ein kleiner Klub sträubt sich. Eine Geschichte über Männer aus Zwickau und die Sache mit der Raucherei.

Zwickau. Am Anfang sieht man noch klare Bilder. Ab einem bestimmten Zeitpunkt aber ist Schluss damit. Dann zieht sich eine dichte Nebelwand durch den spärlich beleuchteten Raum.

Wir befinden uns im Klub der paffenden Männer in Zwickau. Offiziell heißt er natürlich anders: Aficionados del Tabaco. Aficionado ist spanisch und heißt so viel wie Liebhaber. An einem der braunen Schränke steht ein Mann mit Brille und grauem Shirt. Seine Augen glänzen. "Man muss sie behutsam behandeln wie eine Frau. Nur dann bekommst du etwas zurück", sagt er. Das klingt fast so wie ein geheimnisvoller Schwur. Dann zündet sich Patrick Schaab eine Zigarre an. Eine Rauchwolke umhüllt sein Gesicht. Schaab, 50, ist Präsident des Zigarren-Klubs. Während in Deutschland mit der ständig steigenden Tabaksteuer das Rauchen eingedämmt werden soll, in Gaststätten und Büros schon lange nicht mehr geraucht werden darf, hält der exklusive Klub mit Sitz in der Letzten Posthalterei in der Zwickauer Katharinenstraße die Fahne hoch. Schaab als Präsident ist sozusagen der Anführer der Raucher-Rebellen. Der Zigarrenkönig von Zwickau.

Warum Frauen hier unerwünscht sind

In der Mitte der Lounge ein flacher, langer Tisch, auf dem Aschenbecher verteilt sind. In den rustikalen Sesseln sitzen Männer, die genussvoll Zigarre rauchen. Frauen sind hier nicht erwünscht, obwohl sich das etwas beißt mit dem Satz von Schaab, man müsse sich um sie bemühen. "Einen Antrag auf Mitgliedschaft in unserem Klub dürfen sie schon stellen", sagt er und schaut einen dann vielsagend an. Der Präsident spricht nicht weiter. Es ist klar, was er meint. "Vereinzelte Anfragen von Frauen gab es schon. Aber wir Männer wollen hier mal zur Ruhe kommen", sagt Schaab. Nur bei Veranstaltungen wie dem Sommerfest am vergangenen Freitag dürfen Frauen mal einen Fuß über die Schwelle setzen, meistens sind es dann die Ehefrauen. So hat der Klub nicht nur etwas leicht Elitäres, sondern auch etwas Antiquiertes.

Schaab arbeitet im Erzgebirge als Vertriebsleiter für Kunststoffe. In der Letzten Posthalterei findet er seine Entspannung. Dann wirft er noch einen Blick in den großen Schrank, hinter dessen Glastüren die Zigarren des Klubs gelagert sind. Es ist kein normaler Schrank. In ihm wird die Luftfeuchtigkeit geregelt. Die muss bei 70 bis 72 Prozent liegen, sonst wird der Tabak zu trocken und die Zigarren gelten nicht mehr als hochwertig.