Einwohnerversammlung in Zwickau: Hochwasserschutz bildet Schwerpunkt

Am Donnerstagabend findet die Zusammenkunft in der Sporthalle in Mosel statt.

Oberbürgermeisterin Constance Arndt lädt für Donnerstag, 21. September, zu einer Einwohnerversammlung ein. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Foyer der Sporthalle Mosel, Altenburger Straße 71. Thematischer Schwerpunkt wird der Hochwasserschutz im Bereich der Zwickauer Mulde sein. Dabei werden unter anderem aktuelle Hochwasserrisikokarten...