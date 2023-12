Erneut Brand in Kleingartenanlage in Zwickau: Feuer zerstört Laube bei den „Schreberfreunden“

Die Brandserie in den Kleingartenanlagen setzt sich fort. Die Feuerwehr musste zum vierten Mal innerhalb von vier Wochen einen Laubenbrand löschen. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 11.000 Euro.

Erneut hat es in einer Kleingartenanlage in Zwickau gebrannt. Die Feuerwehr war in der Nacht von Sonntag zu Montag in der Kleingartenanlage „Schreberfreunde“ im Einsatz. Sie befindet sich zwischen Nordplatz und Mulderadweg. Die Helfer wurden gegen 3.20 Uhr alarmiert. Die Berufsfeuerwehr rückte mit 19 Kräften und die Freiwillige Feuerwehr...