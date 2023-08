Erneut laute Hilferufe in Zwickau: Was hinter dem Rätsel stecken könnte

Nach den mysteriösen Rufen in der Nordvorstadt vor wenigen Tagen war am Dienstag und am Mittwoch wieder die Stimme einer unbekannten Person zu hören. Die Polizei tappt im Dunkeln.

Mehrere Tage blieb es ruhig. Doch am Dienstagnachmittag und auch Mittwochmittag nahmen Anwohner erneut die mysteriösen Hilferufe an der Ecke August-Bebel-/Friedrich-Engels-Straße wahr. Das teilte Polizeisprecherin Christina Friedrich mit. Vorige Woche hatten Hilfeschreie am Dienstag und Mittwoch um die Mittagszeit einige Anwohner aufgeschreckt.