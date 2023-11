Seltsame Hilferufe in Zwickau: Geht das Rätselraten von vorne los?

Im Sommer hatten Hilfeschreie in der Nordvorstadt Anwohner und Polizei in Atem gehalten. Nun will eine Frau sie wieder gehört haben. Was die Polizei dazu sagt.

Waren die geheimnisvollen Hilfeschreie am Montag erneut in der Zwickauer Nordvorstadt zu hören oder nicht? Das ist bisher unklar. Eine Nutzerin in der Facebook-Gruppe „Zwickau Meine Stadt" hatte am Dienstagvormittag die Frage gepostet: „Habe ich mich verhört, oder gehen die Hilfeschreie wieder los? Haben andere das auch gehört?" Dabei...