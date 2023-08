Fluglärm über Zwickau: Tiefflug der Bundeswehr sorgt für Aufregung.

Wer in Zwickau in den Himmel schaut, sieht selten eine militärische Transportmaschine vom Typ Airbus A 400 M über sich. Am Montag aber berichteten Personen in sozialen Netzen, egal ob aus Mülsen oder dem Freibad des Werdauer Stadtteils Fraureuth, über diese ungewöhnliche Sichtung.