Gedenkfeier für Bernd Meyer: Wie die Stadt Zwickau vom langjährigen Bürgermeister Abschied nimmt

Trauer herrschte am Freitagnachmittag im Bürgersaal des Zwickauer Rathauses. Mit einer Gedenkfeier erinnerte die Stadt an den langjährigen Bürgermeister für Finanzen und Ordnung Bernd Meyer, der am 22. Mai während eines Urlaubsaufenthalts in Ägypten plötzlich und unerwartet verstarb.