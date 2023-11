Gemeinsam kreativ sein und dabei entspannen: Das Erfolgskonzept von „Made by you“ in Zwickau

Weihachten steht bald vor der Tür. Das krampfhafte Geschenkesuchen beginnt. Wie wäre es denn diesmal mit etwas Selbstgemachtem? Vielleicht einem besonderen Stück bemalter Keramik.

An der Kreuzung Kreisigstraße/Dr.-Friedrichs-Ring breitet sich über eine große Hausecke das „Made by you“ aus. Die hell erleuchteten Schaufenster sind ein Blickfang. Timo Merten besucht mit seiner Tochter Lotte (6) bereits das vierte Mal das Geschäft. „Wir sind mehrmals draußen vorbeigelaufen und so auf den Kreativladen aufmerksam...