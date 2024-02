Goldfingers Grundschule: Zwickau will Schule nach Gert Fröbe benennen

Zwickaus größter Schauspieler ist vor fast 111 Jahren in Oberplanitz geboren – jetzt will die Stadt die bisherige Schillerschule nach ihm benennen. Es wäre die erste Gert-Fröbe-Schule in Deutschland.

