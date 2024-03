Stadtrat stimmt dafür: Zwickauer Schule darf sich nach Gert Fröbe benennen

Der in Planitz geborene Schauspieler Gert Fröbe spielte große Rollen unter anderem in „Goldfinger“ und „Es geschah am helllichten Tag“. In seinem Geburtsort wird jetzt eine Schule nach ihm benannt.

Die Schillerschule im Zwickauer Stadtteil Planitz wird zukünftig den Namen Gert-Fröbe-Schule tragen. Der Stadtrat hat auf seiner Sitzung vom Donnerstag dem Vorschlag zugestimmt, der von Lehrern und Eltern initiiert sowie von der Schulkonferenz unterstützt wurde. Gert Fröbe ist 1913 rund 500 Meter von der Schule entfernt geboren worden. Damit... Die Schillerschule im Zwickauer Stadtteil Planitz wird zukünftig den Namen Gert-Fröbe-Schule tragen. Der Stadtrat hat auf seiner Sitzung vom Donnerstag dem Vorschlag zugestimmt, der von Lehrern und Eltern initiiert sowie von der Schulkonferenz unterstützt wurde. Gert Fröbe ist 1913 rund 500 Meter von der Schule entfernt geboren worden. Damit...