Kommentar zu Zwickau will Schule nach Gert Fröbe benennen: Goldrichtig

Erinnerung muss man wach halten, wenn sie zu verblassen droht – deswegen ist jetzt gerade die richtige Zeit, Gert Fröbe ein Denkmal zu setzen.

Es ist selten, das gebe ich zu, dass ich mich über eine Nachricht aus dem Rathaus aufrichtig freue. Bei dem Vorschlag, eine Grundschule nach Gert Fröbe zu benennen, war es so. Ich habe es sofort in der Redaktion herumerzählt. Der jüngste Kollege in der Runde – er ist 25, kommt aus Zwickau, kennt sich aus, hat ein breites Allgemeinwissen –...