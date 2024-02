Grafiksymposium: Künstler hätten gern mehr von Zwickau gesehen

Ein Künstler und neun Künstlerinnen haben im Rahmen des Internationalen Grafiksymposiums Zwickau 2024 „Zebra 8“ in der Galerie am Domhof eine Woche lang an ihren Drucken gearbeitet.

Das Grafiksymposium Zwickau 2024 „Zebra 8“ in der Galerie am Domhof in Zwickau ist beendet. Für Sonntagnachmittag hatte deshalb der Kunstverein Zwickau, der das Symposium seit 1992 in vierjährigem Abstand ausrichtet, Interessierte eingeladen, die entstandenen Grafiken, die mitunter von Zwickaus Architektur inspiriert wurden, anzuschauen und... Das Grafiksymposium Zwickau 2024 „Zebra 8“ in der Galerie am Domhof in Zwickau ist beendet. Für Sonntagnachmittag hatte deshalb der Kunstverein Zwickau, der das Symposium seit 1992 in vierjährigem Abstand ausrichtet, Interessierte eingeladen, die entstandenen Grafiken, die mitunter von Zwickaus Architektur inspiriert wurden, anzuschauen und...