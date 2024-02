Zwickau: Künstler arbeiten im Sinne Max Pechsteins

Der Kunstverein Zwickau bietet im Rahmen des Internationalen Grafiksymposiums „Zebra 8“ die Möglichkeit, das Entstehen von Grafiken zu verfolgen und später die fertigen Grafiken anzuschauen.

In der Galerie am Domhof in Zwickau ist am Wochenende das 8. Internationale Grafiksymposium „Zebra 8“ eröffnet worden. „Zebra 8“, führt im Sinne Max Pechsteins – „Kunst ist keine Spielerei … sie ist eine öffentliche Angelegenheit“ – die Tradition der Internationalen Grafiksymposien in Zwickau fort. Das Symposium findet in den...