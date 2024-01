Größte Demo in Zwickau seit Jahren: 4000 Menschen gehen gegen Rechtsextremismus auf die Straße

Zwickau hat am Sonntagnachmittag Flagge gezeigt. An der Kundgebung auf dem Hauptmarkt und dem anschließenden Marsch durch die Innenstadt beteiligten sich doppelt so viele Menschen wie erwartet.

Tino Helbig war glücklich. Er konnte es kaum fassen, welche gewaltige Resonanz der Aufruf der Initiative „Zwickau zeigt Herz“ ausgelöst hat. Knapp 4000 Menschen vereinte am Sonntagnachmittag die Demonstration unter dem Motto „Demokratie schützen – AfD und rechte Netzwerke bekämpfen“ auf dem Zwickauer Hauptmarkt. Es war die größte... Tino Helbig war glücklich. Er konnte es kaum fassen, welche gewaltige Resonanz der Aufruf der Initiative „Zwickau zeigt Herz“ ausgelöst hat. Knapp 4000 Menschen vereinte am Sonntagnachmittag die Demonstration unter dem Motto „Demokratie schützen – AfD und rechte Netzwerke bekämpfen“ auf dem Zwickauer Hauptmarkt. Es war die größte...