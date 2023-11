Hakenkreuze an Jugendclub in Kirchberg geschmiert

Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben.

Kirchberg.

Die Polizei sucht Zeugen zu verfassungsfeindlichen Schmierereien, die an einer Holzhütte des Jugendclubs Kirchberg von Unbekannten hinterlassen worden sind. Laut Polizei wurde ihr am Montag angezeigt, dass am Samstagabend die bislang unbekannten Täter zwischen 21.31 und 22.50 Uhr den Holzschauer des Jugendclubs an der Lengenfelder Straße mit Hakenkreuzen, SS-Runen und diversen Schriftzügen beschmiert haben. Der dabei entstandene Sachschaden ist auf 500 Euro geschätzt worden, heißt es in einer Medieninformation der Polizeidirektion Zwickau. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben können, werden demnach gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Zwickau zu melden, Telefon: 0375 4284480. (kru)