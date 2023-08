Hier landen die 800 GKN-Jobs aus Zwickau

In Ungarn werden schon Arbeitskräfte für den neuen Standort in Miskolc gesucht. In Mosel dagegen gibt es in den nächsten Wochen die ersten Kündigungen – obwohl das Werk weiter brummt.

Zwickau. Fast im Schritttempo geht die Fahrt vorbei an dem neuen Werk in Ungarn. Ein Insasse im Auto filmt zwei große, helle Hallen. Die Parkplätze davor sind noch leer. In ein paar Monaten wird hier nach Lage der Dinge die Produktion von Gelenkwellen starten. Hunderte Menschen finden bei dem Autozulieferer einen neuen Job.

Das nur ein paar Sekunden lange Video schicken sich zurzeit Zwickauer GKN-Mitarbeiter gegenseitig zu. Ein Mitarbeiter des Gelenkwellenwerkes in Mosel kommentiert es folgendermaßen: "Dafür sterben in Zwickau aus Profitgier 835 Arbeitsplätze. Vielen Dank GKN!"

Der Frust bei vielen Beschäftigten in Mosel sitzt also immer noch tief. Bis zum Jahresende sollen im Gelenkwellenwerk, das zu den Werken des Automobilzulieferers GKN Driveline Deutschland gehört, die ersten Produktionsanlagen abgebaut und in die etwa 900 Kilometer von Zwickau entfernte ungarische Großstadt Miskolc geschickt werden, wo gerade ein neues Werk aufgebaut wird. Im Januar hatte das Unternehmen bekanntgegeben, den Standort in Mosel bis Ende 2025 zu schließen. Über 800 Jobs futsch!

Unternehmen wollte sogar rollende Woche

Bisher hat die Geschäftsführung zwar noch keinem der Beschäftigten gekündigt. Doch laut "Freie Presse" vorliegenden Informationen sollen noch in diesem Monat die ersten acht Kündigungen ausgesprochen werden. Betroffen davon sind unter anderem Beschäftigte der Konstruktionsabteilung. Für Betriebsrat Jörg Kirsten ist die Entwicklung an Zynismus nicht zu überbieten. Die Auftragsbücher seien weiterhin gut gefüllt. "Das Werk brummt", sagte er am Mittwoch zur "Freien Presse". Obwohl das Unternehmen nicht von seiner Entscheidung, das Werk in Mosel zu schließen, abgerückt ist, wollte es seine Beschäftigten auch samstags und sonntags arbeiten lassen. Betriebsrat Kirsten spricht von einer rollenden Woche, die GKN Driveline Deutschland in Mosel gern eingeführt hätte. "Aber wir haben das abgelehnt", so Kirsten. Bis Mitte 2025 sollen fast alle Beschäftigten ihre Kündigungen erhalten haben.