In Zwickau beginnt die Zeit der Kehrmaschinen

Die Stadt Zwickau startet die diesjährige Kehrsaison. Wie in den vergangenen Jahren werden dafür temporäre mobile Parkverbote in verschiedenen Straßenzügen aufgestellt, um eine gründliche Straßenreinigung zu ermöglichen. So soll sichergestellt werden, dass auch die Schnittgerinne maschinell gereinigt werden können, sagt Rathaussprecher Mathias...