Internationales Trabitreffen in Zwickau wird eingestellt

Für viele Trabi-Fans ist das keine gute Nachricht. Aber das August-Horch-Museum will die Rennpappe künftig mit in sein Sommerfest integrieren.

Immer weniger Teilnehmer, dazu mit dem Trabant- und Ostfahrzeugtreffen auf dem Flugplatz quasi eine Konkurrenz-Veranstaltung: Das Internationale Trabi-Treffen (ITT) in Zwickau gehört der Geschichte an. Es wird keine Neuauflage mehr geben. Das hat das August-Horch-Museum am Freitag mitgeteilt. In einer Pressemitteilung heißt es: „Das ITT...