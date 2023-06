Kostenexplosion beim Breitbandausbau im Landkreis Zwickau: Viele Fragen bleiben offen

Es klingt wie ein schlechter Witz: Nicht mal im Schneckentempo schleppt sich das Breitbandausbau-Projekt des Landkreises Zwickau dahin. Die Kosten dagegen schießen in einer Geschwindigkeit in die Höhe, dass einem fast schwindelig wird. Was sind die Gründe dafür? Und warum hält Landrat Carsten Michaelis (CDU) dennoch am Mega-Auftrag fest, der...