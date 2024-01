Kristina vom Dorf: Eine Verfechterin des sächsischen Dialektes wird Westsächsin des Jahres 2023

Kristina Zorniger hat bei der Abstimmung unter den Lesern der „Freien Presse“ die meisten Stimmen bekommen. Sie nimmt den Preis stellvertretend für all jene an, die die sächsische Sprache lieben und dazu stehen.

Landkreis“Kristina vom Dorf“ war am Neujahrstag die Überraschung anzumerken, die schließlich in Freude umschlug. Die junge Frau, die eigentlich Kristina Zorniger heißt, ist von den Lesern der „Freien Presse“ zur Westsächsin des Jahres 2023 gewählt worden. Mit 683 von insgesamt 2143 per Internet und telefonisch abgegeben Stimmen konnte...