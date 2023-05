Küchenbrand in Reinsdorf: Bewohner und Feuerwehr verhindern Schlimmeres

Ein Küchenbrand hat am Mittwochabend für einen Feuerwehreinsatz an der Kirchstraße in Reinsdorf gesorgt. Daran waren Kräfte aus den Ortsfeuerwehren von Reinsdorf, Friedrichsgrün und Vielau beteiligt. Sie befanden sich zum Zeitpunkt der Alarmierung in einem gemeinsamen Ausbildungsdienst, weshalb schnell ausreichend Personal und Technik an der...