Kurioser Prozess in Zwickau: Angeklagte im FDJ-Hemd vor Gericht

Angeklagte erschienen im Blauhemd im Gerichtssaal, der Richter ließ die Kleidung mit FDJ-Emblem konfiszieren. Zwei Jahre später ist es jetzt zur Verhandlung gekommen. Zwickau. Die Sicherheitskontrolle am Eingang des Zwickauer Amtsgerichtes dauert deutlich länger als die Urteilsverkündung. Gerade mal eine Minute benötigt Richter Andreas Nahrendorf, um das Verfahren einzustellen. Mehr habe er dazu nicht zu sagen. Dabei hatte sich die Angeklagte, eine 1997 geborene Frau aus Westdeutschland, auf der Anklagebank extra noch demonstrativ ein FDJ-Hemd übergestreift. Vergebliche Symbolik. Die Kosten trägt die Staatskasse. Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art!

Mehr Lesekomfort mit der Freie Presse App! Damit ist in Zwickau am Mittwoch ziemlich unspektakulär zu Ende gegangen, was vor zwei Jahren mit einem Paukenschlag seinen Anfang nahm. Damals standen mehrere FDJ-Aktivisten vor Gericht, weil sie während einer Demonstration den Zwickauer Rathausbalkon mit einer Leiter erklommen hatten. Hausfriedensbruch. Der Prozess endete im Januar dieses Jahres mit einer geringen Strafe. Da sie alle im Gerichtssaal im FDJ-Hemd erschienen waren und sich weigerten, es abzulegen - der damalige Richter war zunächst von verbotener Uniformierung ausgegangen -, stellte die Staatsanwaltschaft kurzerhand den Antrag, die Blauhemden zu konfiszieren. Vollzugsbeamte schwärmten in den Saal aus, steckten die Textilien in Plastikbeutel. Der Vorwurf: Verwenden von Symbolen einer verfassungswidrigen Organisation. Aber ist die FDJ eine verfassungswidrige Organisation? West-FDJ verboten, Ost-FDJ erlaubt - Aber die Symbole sind identisch Das kommt darauf an. Die Freie Deutsche Jugend ist in Westdeutschland nach Erlass der Bundesregierung 1951 verboten worden. Damit ist auch das Zeigen ihrer Symbole nicht mehr erlaubt. Die FDJ in Ostdeutschland, die nie formal aufgelöst wurde, besteht bis heute weiter. Das Zeigen der Symbole der FDJ-Ost ist erlaubt. Doch die Logos der West- und der Ost-Organisation unterscheiden sich nicht. Sie sind praktisch identisch.

Polizisten und Justizwachleute schwärmten in den Saal aus und konfiszierten die Blauhemden. Bild: Ralph Köhler/Archiv

Wollte die Zwickauer Staatsanwaltschaft damit argumentieren, dass die Angeklagten alle aus dem Westen der Bundesrepublik stammen und die Symbole deswegen verboten seien? Die Anklagebehörde äußert sich am Mittwoch nicht auf eine entsprechende Anfrage. Von den ursprünglich fünf FDJ-Hemd-Trägerinnen und Trägern jedenfalls war für den jetzigen Prozess nur noch eine Angeklagte übrig geblieben. Und diese schritt erhobenen Hauptes im Blauhemd aus dem Gerichtsgebäude. Der knappen Urteilsverkündung war ein Rechtsgespräch außerhalb des Saales vorausgegangen, an dem der Richter, die Staatsanwältin und die Verteidigerin teilgenommen hatten. Dem Vernehmen nach soll es darin aber nur noch um die Frage gegangen sein, wer die Kosten des Prozesses trägt. Währenddessen unterhalten sich die Zuschauer im Gerichtssaal, um die Wartezeit zu überbrücken, über textile Feinheiten der FDJ-Mode. Die Hemden aus Baumwolle waren die besten, erzählt eine Zuschauerin der Dame neben sich. In jenen aus Dederon, die später kamen, habe man immer so geschwitzt. Sorgloser Umgang mit Symbolen der DDR-Vergangenheit Die FDJ wertet den Ausgang der Verhandlung folgerichtig als großen Erfolg. Wie viele Mitglieder der Organisation zurzeit noch folgen, ist unbekannt. Sie hat ihre Büros in einem Flügel des Karl-Liebknecht-Hauses in Berlin, also der eigentlichen Parteizentrale der Linkspartei, auch wenn diese nichts mehr mit der einstigen SED-Jugendorganisation zu tun haben will. Bei zurückliegenden Demonstrationen in Zwickau hatten zahlreiche Einheimische ihr Unverständnis ausgedrückt, wie die überwiegend jungen und aus Westdeutschland stammenden Aktivisten so sorglos mit den Symbolen der DDR-Vergangenheit umgehen können.

Vor dem Rathausbalkon-Prozess 2021 hielt die FDJ ihre vorerst letzte Kundgebung in Zwickau ab. Zwickauer reagierten überwiegend mit Unverständnis. Bild: Michael Stellner/Archiv