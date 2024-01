Kurzfilme im Gasometer in Zwickau: Es geht um Toleranz und Demokratie

Am Freitag heißt es ab 17 Uhr „Kinofest Spots – Kino verbindet“.

Ein Fest für Demokratie und Toleranz mit Kurzfilmen für Jung und Alt, das verbirgt sich nach Angaben des Veranstalters hinter „Kinofest Spots – Kino verbindet“. Eingeladen wird dazu am Freitag, 17 Uhr in den Saal des Alten Gasometers in Zwickau, Kleine Biergasse 3. Zu sehen sind dabei Filme zu den Themen Toleranz, Diskriminierung und...