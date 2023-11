Lehrerstreik: Westsachsen fahren mit vollen Bussen zur Kundgebung

Mit dem Warnstreik wollen die Lehrer ihre Forderung nach einer Lohnerhöhung um 10,5 Prozent unterstreichen. Warum die Gewerkschaften keine konkreten Teilnehmerzahlen für den Streiktag nennen.

Eines kann Janet Weber schon sagen: „Die Busse sind so gut wie voll. Einigen Kollegen mussten wir aber absagen“, so die Chefin des Zwickauer Kreisverbandes des Sächsischen Lehrerverbandes (SLV). So würden am Dienstag zum Warnstreik am Theaterplatz in Chemnitz fünf Busse fahren, die der SLV organisierte. Laut Weber werden die Lehrer unter...