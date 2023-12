„Leser helfen“: Kater Eddy als tierischer Therapeut für „Mülli“ aus Zwickau

Als Sven Müller (53) und Annett Franke (51) sich kennenlernten, gab es schon einen rothaarigen Mann in Frankes Leben: Kater Eddy. Schnell wurden sie samt Frankes Sohn eine Familie. Bis ein Schlaganfall, der Müller aus heiterem Himmel traf, ihr Leben auf den Kopf stellte. Seitdem ist Eddy sogar mehr als ein Familienmitglied: Er hilft Müller bei so manchem, das er neu lernen muss.

Auch wenn Sven Müller nach einem heftigen Schlaganfall noch nicht wieder viel selbst kann: Lächeln kann er. Besonders breit, wenn Kater Eddy kommt. Warum ihm der rothaarige Vierbeiner so gut tut.

Der neunjährige Kater stammt aus Mecklenburg, wo sie früher gelebt hat, erzählt Franke, während sie die Decke über Müllers Beinen glattstreicht. Sie sorgt 24 Stunden am Tag für ihn. Denn es fehlt an Fachpflegern. Besonders, wenn Pfleger krank werden – was zu dieser Jahreszeit schnell passiert. „Weihnachten stemme ich wohl allein“, sagt Franke.

Eddy animiert Sven Müller dazu, den Kopf zu drehen

Vor einigen Jahren kam die Fellnase mit ins Vogtland und danach nach Zwickau. Freundlich begrüßt er Besucher, reibt den Kopf an ihren Händen und flitzt los, wenn sein Trockenfutter in der Dose klappert. Selbst, wenn er im Tiefschlaf ausgestreckt liegt.

Sich ausstrecken: Das macht Eddy auch gern im Flur. Wenn Franke dort mit dem Lifter entlang rollt, um Müller aus dem Bett in den Rollstuhl zu heben, lässt der Kater sich nicht stören. Erst, wenn der Lifter fast schon seine Tatzen berührt, trollt er sich. Manchmal lugt er um die Ecke in Müllers Zimmer. „Dann sage ich: Schau, da ist Eddy!“, sagt Franke. So lange, bis Müller den Kopf dreht. Das gehört zu den Dingen, die Müller wieder lernt. Wenn sein Blick auf Eddy fällt, ist es sofort da: sein Lächeln. Sprechen geht noch nicht. Aber lächeln. „Eddy ist wie ein kleiner felliger Therapeut“, sagt Franke schmunzelnd.