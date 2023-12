Leser helfen: Warum ein Mini zu mini ist für „Mülli“ aus Zwickau

Nach einem Schlaganfall pflegt Sven Müllers Partnerin ihn rund um die Uhr mit all ihrer Liebe. Doch mit Liebe lässt sich ein bestimmtes Problem leider nicht lösen. Wie „Freie Presse“-Leser dem Paar helfen können.

Zwickau. Wer Annett Franke erlebt, hat das Gefühl: Es gibt nichts, was diese Frau nicht schafft. Ihre Stärke zeigt sich nicht in Muskeln. Ihre Leistung bekommt keine Preise. Doch jeder Tag, den sie mit ihrem Lebensgefährten Sven Müller (53) meistert, ist für die beiden ein Sieg. Nach einem Schlaganfall ist Müller, vom ehemaligen Team im Zwickauer Clarios-Werk augenzwinkernd „Mülli“ genannt, auf Pflege rund um die Uhr angewiesen. Die Kraft dafür findet Annett Franke (51) in der tiefen Liebe zu ihrem Partner. Doch diese Liebe stößt nun an eine Grenze.

Von Sven Müllers Auto bleibt nur noch ein Bild an der Wand

Alle anderen Veränderungen, die durch den Hirnschlag vor zweieinhalb Jahren aus heiterem Himmel über die beiden hereingebrochen sind, hat Franke gemeistert. Im früheren gemeinsamen Schlafzimmer ihrer Wohnung steht nun ein Pflegebett, in dem Müller liegt. Direkt gegenüber an der Wand hängt ein großes Bild von einem Seat Cupra Leon. „Das Auto war sein Schmuckstück“, sagt Franke, während sie einen Pulli für Müller zurechtlegt. Müller lächelt. Er muss fast alles wieder lernen. Doch lächeln – das kann er schon wieder. Nun ist sein „Schmuckstück“ verkauft. „Wenigstens ist es in guten Händen“, sagt seine Lebensgefährtin, die ihm behutsam die Brille abnimmt. Im Fenster leuchten Schwibbögen. Familienfotos stehen in Sichtweite. Im Hintergrund läuft ein Radiosender. „Manchmal hören wir Ostseewelle“, sagt Franke. Früher war das Paar oft an der Ostsee.