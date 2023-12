Spendenaktion „Leser helfen“ für „Mülli“: Mitarbeiter von Clarios Zwickau sammeln mehr Geld als erhofft

Dieses Ergebnis hat sich das frühere Team von Sven Müller nicht träumen lassen. In vier Wochen kam eine unerwartet hohe Summe für den Zwickauer zusammen . Ein Schlaganfall hatte ihn aus seinem bisherigen Leben gerissen.

Zwickau. Thomas Buhl macht es extrem spannend an diesem Mittwochmorgen im Zwickauer Clarios-Batteriewerk. Erst, als alle versammelt und ruhig sind, gibt der Personalchef bekannt, was Mitarbeiter des Werkes in nur vier Wochen geleistet haben. Frühere Arbeitskollegen des Zwickauers Sven Müller, der nach einem heftigen Schlaganfall ein Pflegefall wurde, hatten eine Spendensammlung gestartet. Mit überwältigendem Ergebnis.

Denn mehr als das Doppelte der erwarteten Summe ist in diesem Zeitraum zusammengekommen. „4565 Euro sind von der Belegschaft in Zwickau gespendet worden“, sagt Buhl. Erwartet hatten sie laut Produktionsleiter Daniel Beese etwa 2000 Euro. Dabei waren Beiträge in Höhe von fünf bis sogar 500 Euro, wie sie ein einzelner Mitarbeiter spendete. Dabei ist Sven Müller nicht mit allen Angestellten im Werk persönlich bekannt. „Der Erste, der etwas gegeben hat, war ein Mitarbeiter, der erst seit einem Jahr bei uns ist“, sagt Beese. Da war Sven Müller bereits nicht mehr in der Montage, sondern zu Hause in Pflege bei seiner Lebensgefährtin Annett Franke.