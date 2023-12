Spendenaktion “Leser helfen“ für „Mülli“: Ex-Kollegen von Clarios wollen schwerkrankem Zwickauer helfen

Seit Sven Müller mit 51 Jahren einen Schlaganfall erlitt, ist für ihn und seine Partnerin nichts mehr so, wie es war. Seine Kollegen haben ihn als sehr beliebt und immer hilfsbereit in Erinnerung. Deshalb wollen sie ihm nun helfen.

Zwickau. Sven Müller lacht übers ganze Gesicht. Zwischen seinen Kollegen sitzt er, schick im 20er-Jahre-Stil angezogen, bei einer Betriebsfeier im Zwickauer Horchmuseum. Das Foto, das diesen Moment zeigt, ist fünf Jahre alt. Dieses Jahr feiert Sven Müller (53) nicht mit. Ein Schlaganfall, der ihn aus heiterem Himmel traf, machte ihn zum Pflegefall. Doch seine Kollegen aus dem Zwickauer Clarios-Batteriewerk haben ihn nicht vergessen. Im Gegenteil. Für ihren „Mülli“ haben sie eine Spendenaktion gestartet. Das Ziel: ein größeres Auto, in das auch sein Rollstuhl passt.

Der Mini ist zu klein für einen Rollstuhl

Denn seine Lebensgefährtin Annett Franke (51) fährt ein besonders kleines Modell: einen Mini. Keine Chance, ihren Partner damit mal eben zum Zahnarzt zu bringen. „Wir sind zufrieden, dass Sven stabil ist“, sagt sie auf die Frage, wie es ihnen zurzeit geht. Zwar haben sie nun zwei Pfleger gefunden, die ihnen den Alltag erleichtern. Doch jeder Tag bleibt eine Herausforderung, auch wenn Annett Franke sagt: „Die Kraft für alles gibt einzig und allein die Liebe.“ Seit knapp zwei Jahren pflegt sie ihn in der gemeinsamen Wohnung in Zwickau. Rund um die Uhr. Müllers früherer Kollege André Geyer zieht den Hut vor dem, was Franke für ihren Lebensgefährten alles tut. Gemeinsam mit Torsten Pfeifer, Michael Wondra, René Unger und Markus Mothes arbeitete Sven Müller in der Montage. Im Schichtdienst mit rollender Woche. Das Zwickauer Werk ist der weltweit größte Produktionsstandort für AGM-Batterien. Die Abkürzung AGM stammt aus dem Englischen und steht für „Absorbent Glass Mat“. AGM-Batterien haben ein Blei-Vlies und sind oft in Autos verbaut. Laut Clarios hat jedes dritte Auto eine Batterie aus ihrer Herstellung. Das Unternehmen liefert in über 140 Länder und verkauft jährlich etwa 150 Millionen Batterien.