Licht, Kamera, Action – Warum Zwickauer Firmen mehr Videos drehen sollen

Der Zwickauer Marketingpreis prämiert in diesem Jahr die besten Imagefilme lokaler Unternehmen. Aber nicht alle Firmen sind in dem Bereich so aktiv, wie sie vielleicht sollten. Wieso eigentlich?

Nicht zum ersten Mal öffnet der Marketing Club Zwickau seine Türen, um Unternehmen und jungen Start-ups eine Bühne zu geben. 2019 ging der Preis erstmalig an die Zwickauer Mikrobrauerei Kevin Brewery. Zwei Jahre später holte sich das Audi Zentrum die Trophäe ins Autohaus. „In diesem Jahr steht das Thema Videomarketing im Vordergrund“, so... Nicht zum ersten Mal öffnet der Marketing Club Zwickau seine Türen, um Unternehmen und jungen Start-ups eine Bühne zu geben. 2019 ging der Preis erstmalig an die Zwickauer Mikrobrauerei Kevin Brewery. Zwei Jahre später holte sich das Audi Zentrum die Trophäe ins Autohaus. „In diesem Jahr steht das Thema Videomarketing im Vordergrund“, so...