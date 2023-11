Zwickau: 25 Bewerber für den Marketingpreis

Die Auszeichnungsveranstaltung findet am Montag, 13. November, im Filmpalast „Astoria“ statt.

Der diesjährige Preis des Marketingclubs Zwickau wird am Montag, 13. November, im Filmpalast „Astoria“ vergeben. Bis zum Bewerbungsschluss am 31. Oktober sind 25 Bewerbungen eingegangen. Gleich drei Kategorien werden in diesem Jahr prämiert. 17 der Bewerbungen wurden in der Kategorie „Imagefilm/Werbespot“ eingereicht, 11 in „Social...