Liebe auf den zweiten Blick: Warum eine junge Zwickauerin ihr Herz an die Bratsche verloren hat

Zuerst war Annalena Martin gar nicht begeistert, als sie Viola lernen sollte. Nun ist sie als erste Bratsche am Sonntag bei einem Konzert in Zwickau zu hören. Dabei gibt es eine ganz besondere Premiere.

Die erste Geige spielen – den Spruch kennen viele. Aber erste Bratsche? Was das bedeutet, weiß Annalena Martin (18) aus Zwickau genau. Zwar ist als Solistin beim Konzert „Mikrokosmos – Makrokosmos“ des Landesjugendorchesters (LJO) Sachsen am Sonntag in Zwickau Maja Schütze an der Mandoline zu hören. Die erste Bratsche steht weniger im...