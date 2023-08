Linke Schmierereien in Zwickau-Marienthal: Vandalismus aus Rache?

Rechtsextremistische Symbole, geschmiert an Wartehäuschen oder Hauswände, sind in Zwickau keine Seltenheit. Erst am Wochenende meldete die Polizei ein Hakenkreuz und SS-Runen, die mit Filzstift ans Rathaus geschmiert waren. Der Staatsschutz ermittelt. Tags zuvor hatte die Polizei dieselben Nazisymbole an der Fassade eines Einkaufsmarkts an der...