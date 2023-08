Lkw erwischt beim Abbiegen Straßenbahn in Zwickau

Bei einem Unfall in Zwickau sind am Mittwochvormittag zwei Fahrer mit einem Schrecken davongekommen. Doch die beteiligten Fahrzeuge trugen deutliche Schäden davon. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau warteten gegen 9.20 Uhr ein Lkw-Fahrer (36) und ein Straßenbahn-Fahrer (24) bei Rot an der Ampel an der Werdauer Straße/Ecke...