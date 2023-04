Lotto-Jackpot im Landkreis Zwickau geknackt: Was Neu-Millionäre beachten sollten

Ein Lottospieler hat am Samstag knapp 8,5 Millionen Euro gewonnen. Um wen es sich handelt, weiß die Lottogesellschaft noch nicht. Wie schnell kommen Neu-Millionäre an den Gewinn? Und was sollten sie in dieser außergewöhnlichen Situation beachten?

Diese 49,50 Euro waren gut investiertes Geld: Mit einem Einsatz in der genannten Höhe hat ein Mann oder eine Frau aus dem Landkreis Zwickau den Lotto-Jackpot geknackt und am Samstag genau 8.457.175,90 Euro gewonnen. Bundesweit hatte nur ein anderer Spieler aus Stuttgart die richtigen Zahlen 13, 21, 26, 34, 41, 48 sowie die Superzahl 7 getippt. Der...